Руският президент Владимир Путин празнува своя 73-и рожден ден днес, 7 октомври. На най-високия държавен пост той отбелязва личния си празник за 22-и път и за четвърти в ситуация на война с Украйна.

Когато стане дума за руския президент, обикновено мненията за него са полярни. Особено след началото на войната в Украйна, която се отрази доста негативно на имиджа на Владимир Путин в световен мащаб.

От години той и политиката му са обект на много и контрастни дебати. Владимир Владимирович е известен с това, че внимателно култивира имиджа си и поддържа политически възгледи, които са в контраст със западната политика.

Ерата „Путин“: От офицер в сянката на КГБ до световен символ на централизираната власт

Раждане и семейство

Владимир Владимирович Путин е роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград (сега Санкт Петербург).

Той е третото дете в семейството — първите две деца (братя) са починали в ранна възраст.

Неговият дядо по бащина линия, според някои източници, е бил готвач на Ленин и Сталин, въпреки че тези твърдения се оспорват.

Образование и ранна кариера

Путин завършва юридически факултет в Ленинградския държавен университет през 1975 г.

След това работи за КГБ (съветската служба за държавна сигурност) като разузнавателен служител в чужбина — част от кариерата му е преминала в Източна Германия.

През 1990 г. се оттегля от активна служба и започва да гради кариера в политиката, първо в Санкт Петербург, а след това в Москва.

Власт и президентство

Путин става министър-председател на Русия през 1999 г., а впоследствие — действащ президент след оставката на Борис Елцин на 31 декември 1999 г.

През март 2000 г. е избран за президент и е преизбиран през 2004 г. Поради конституционни ограничения не може да се кандидатира за трети пореден мандат през 2008 г., затова застава като министър-председател при президента Дмитрий Медведев.

След това отново печели президентски избори през 2012 г. и 2018 г.

В новата си позиция, през 2024 г., започва още един шестгодишен президентски мандат.

Лични интереси и други факти

Путин е известен със страстта си към спортовете, особено бойни изкуства — практикувал е самбо, джудо и други дисциплини.

Той говори немски език и го е използвал в официални срещи и интервюта.

