Зрелищното явление суперлуна имаха възможност да наблюдават в много части на света. Това се случва, когато при пълнолуние естественият ни спътник премине през най-близката точка в орбитата си до Земята.

Уникално ярка суперлуна освети нощното небе над Тайпе (ВИДЕО)

Сред щастливците да се насладят на тази първа за годината Суперлуна бяха жители и гости на Рио де Жанейро. До края на годината се очакват още две подобни явления.

Редактор: Дарина Методиева