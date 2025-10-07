Снимка: Стопкадър
До края на годината се очакват още две подобни явления
Зрелищното явление суперлуна имаха възможност да наблюдават в много части на света. Това се случва, когато при пълнолуние естественият ни спътник премине през най-близката точка в орбитата си до Земята.
Уникално ярка суперлуна освети нощното небе над Тайпе (ВИДЕО)
Сред щастливците да се насладят на тази първа за годината Суперлуна бяха жители и гости на Рио де Жанейро. До края на годината се очакват още две подобни явления.Редактор: Дарина Методиева
