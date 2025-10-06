Ослепителна суперлуна озари нощното небе над Тайпе, превръщайки се в първото и най-голямото пълнолуние досега за тази година. Тази рядка гледка съвпадна с Есенния фестивал - вторият по важност празник след Китайската Нова година, който се отбелязва на 15-ия ден от осмия месец по традиционния китайски лунен календар. Това е ден на събиране на семействата, отбелязван от китайците по целия свят.

Стотици хора се събраха на един от хълмовете край тайванската столица, за да наблюдават явлението, като споделиха, че ярката и голяма луна е надминала очакванията им.

Кървава Луна: Светът наблюдава първото за годината лунно затъмнение (ВИДЕО+СНИМКИ)

Пълнолуние се класифицира като „суперлуна“, когато Луната достигне най-близката си точка до Земята в орбитата си. Това пълнолуние, известно също като „Жътварска луна“ – име, дадено на пълнолунието, което се появява най-близо до есенното равноденствие – се очаква да достигне своя връх в 03:47 по Гринуич на 7 октомври. То може да изглежда с до 30 процента по-ярко и до 14 процента по-голямо от обикновено пълнолуние, съобщава НАСА.

Единствената „черна“ луна за 2025 г. ще е през август

Суперлуната през октомври е първата от трите през 2025 г. Всички по света ще могат да я видят без специално оборудване, ако небето е ясно. Но разликата може да е трудно забележима, особено ако хората не са наблюдавали обикновената луна през предходните нощи.

"Ако излезете и просто погледнете луната, когато е много високо в небето, няма нищо, което да ви покаже колко голяма изглежда“, каза Дерик Питс, главен астроном във Франклинския институт във Филаделфия.

Ягодова луна озари небето тази нощ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Луната ще премине на разстояние от около 361 459 километра от Земята. Следващата суперлуна за годината ще бъде наблюдавана през ноември, а след нея ще последва и още една през декември. Поредицата от по-забележителни лунни явления продължава през 2026 г. с две лунни затъмнения, които ще могат да се наблюдават в голяма част от Северна Америка, Азия и Австралия през март, както и частично затъмнение през август в Америка, Африка и Европа.

Редактор: Станимира Шикова