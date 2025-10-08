Снимка: iStock
Модното шоу Victoria’s Secret Fashion Show 2025 наближава и вече са известни звездните музикални гости за тазгодишното издание. Днес брандът обяви, че Missy Elliott, Madison Beer, Karol G и K-pop групата TWICE ще бъдат водещите изпълнители, което прави тазгодишната програма изцяло с женски изпълнители, подобно на миналогодишното шоу с участието на Шер, Lisa и Tyla.
Музикалните гости винаги са били важна част от шоуто, очаквана с нетърпение от зрителите по целия свят. Сред изпълнителите, които са вземали участие през годините, са Тейлър Суифт, Джъстин Бийбър, Nicki Minaj, Destiny’s Child, Лейди Гага и Хари Стайлс.
Емблематични модели отново на подиума на Victoria's Secret
Тазгодишното шоу ще се проведе на 15 октомври в Ню Йорк и ще бъде стриймвано в YouTube, TikTok и Instagram. Потвърдените модели до момента включват Adriana Lima, Alex Consani, Anok Yai, Joan Smalls, Lily Aldridge и Yumi Nu.
►История на шоуто
Victoria’s Secret Fashion Show беше отменено през 2019 г., като тогавашният финансов директор заяви, че компанията взема „стъпка назад, за да подобри позиционирането на бранда“.
Сексапил и блясък: Модното шоу на Victoria’s Secret се завърна след 6-годишна пауза (ВИДЕО+СНИМКИ)
Шоуто се завърна през 2023 г. с Victoria’s Secret The Tour – предварително записано и стриймвано събитие. През 2024 г. брандът възстанови и Angels на подиума с шоу в Brooklyn Navy Yard, което остави траен спомен с комбинация от познати и нови лица, включително Tyra Banks, Gigi и Bella Hadid, Kate Moss с дъщеря си Lila и Ashley Graham.Редактор: Дарина Методиева
