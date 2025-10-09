Възрастен мъж е починал, след като е бил ударен от лек автомобил на главен път Е-79 в района на благоевградския квартал „Струмско”. Инцидентът е станал минути преди 6 часа тази сутрин, пише БНР .

За минути на място са пристигнали екипи на полицията и „Спешна помощ”. По първоначална информация 89-годишният мъж излязъл внезапно на пътното платно и бил ударен от колата, шофирана от 52-годишна жена. Направените ѝ проби за употреба на алкохол и наркотици били отрицателни.

Установяват се всички обстоятелства около тежкия инцидент. Пътят не е затворен за движение.

