Русия би подкрепила идеята да се връчи Нобелова награда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви съветникът на руския президент Владимир Путин – Юрий Ушаков.

Той обаче заяви, че е изумен от „глупостите на Володимир Зеленски, че би могъл да номинира Тръмп за Нобелова награда за мир, ако разреши на Киев да бъдат доставени американски ракети „Томахок“.

"Връчването на награда за мир заради предоставяне на оръжия е чудовищно. Ако има хора, които мислят по този начин, това показва какво представляват те“, заяви Ушаков.

Зеленски заяви вчера, че Украйна би номинирала Тръмп за Нобелова награда за мир, ако постигне прекратяване на огъня във войната на украинска територия.

