В понеделник говорихме за цената на златото и ви предупредихме, че очакваме през седмицата тя да премине психологическата граница от 4000 долара за тройунция. Точно това и се случи, а новината предизвика вълни от изненада по света. Затова и днес ще се опитаме да ви обясним на какво се дължи цената и къде може да стигне. Цената на златото винаги е функция на очакването на инвеститорите за състоянието на световната икономика и политика.

Златото само по себе си има едни и същи качества и свойства каквито е имало през хилядолетията, затова няма как цената му да се влияе от качествени изменения. Отгоре на всичкото златото е краен актив, не може да бъде изкопавано докрай, добивът е труден и сложен, изисква инвестиции и много труд. Затова и цената му се движи основно от търсенето. Когато цената на златото расте, значи расте и страхът на инвеститорите. Златото - бидейки това, което е било хилядолетия - е просто сигурно убежище за хората с пари.

То гарантира, че парите ще запазят стойността си. Затова, когато ме е страх за парите ми - ги слагам в злато. Когато това обаче искат да направят много други като мен, които усещат страха, ние започваме да наддаваме цена към продавачите с цел да получим златното кюлче. Така цената изхвърча нагоре. Какво означава сегашното увеличение? На първо място е геополитическата ситуация - несигурност, хаос, все по-явен двуполюсен модел като по време на студената война.

Авторитарните режими засилват кооперацията си, либералните демокрации изглеждат блокирани и трудно управляеми. Войните, кризите и политическите блокажи са навсякъде, а това е всичко, което парите мразят - несигурност. Тази несигурност има и икономически изразител. Хаотичните действия на Тръмп подкопаха вярата в долара, който е алтернатива на златото като убежище. Държавните облигации, на фона на геополитическите сътресения, са неособено привлекателни, а на страни като САЩ и Франция са направо притеснителни. Бавното отпадане на долара и облигациите като убежища дават предимство на златото, което не губи качества. Основният двигател е несигурността и притеснението, че нещо идва. Нещо ще се случи.

Редактор: Емил Йорданов