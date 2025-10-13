Бившият френски президент Никола Саркози ще започне на 21 октомври излежаването на 5-годишната си присъда за престъпен заговор във връзка с опити за набиране на средства за предизборната кампания през 2007 г. от Либия. Това предаде днес френската медия Ер Те Ел, цитирана от "Ройтерс".

Присъдата бе грандиозен провал за консерватора, който ръководи Франция от 2007 до 2012 г., като съдиите заявиха, че решението им е взето предвид "изключителната сериозност“ на случая.

Саркози бе признат за виновен в престъпен заговор във връзка с опити на негови близки сътрудници да набавят средства за успешната му президентска кампания през 2007 г. от Либия по време на управлението на покойния диктатор Муамар Кадафи.

Това е третият път, в който Саркози е признат за виновен по обвинения, свързани с измама.

