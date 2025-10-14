Иранското правосъдие издаде продължителни присъди за затвор на двама френски граждани „за шпионаж“ в полза на Франция и на Израел, предаде "Франс прес", като се позова на днешна публикация на специализирана в съдебната сфера иранска държавна медия.

„Присъдите на първа инстанция по делото срещу двама френски граждани, обвинени в шпионаж и арестувани на 9 март 2023 година, бяха произнесени“, информира иранската агенция „Мизан“. Единият обвиняем е осъден на 6 години затвор, а другият - на 10 години, посочва медията, без да назовава имена.

АФП припомня, че преди време беше официално съобщено за задържането в Иран на френските граждани Сесил Колер и Жак Пари, но отбелязва, че те са били арестувани през май 2022 г.

Редактор: Мария Барабашка