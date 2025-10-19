Тропическата буря „Фъншън“ отне живота на петчленно семейство във Филипините, след като дърво се стовари върху дома им, съобщиха полицията и службите за гражданска защита. Сред жертвите са две деца - на 2 и 11 години.

Инцидентът е станал в село край град Питого, на около 153 километра югоизточно от столицата Манила, докато бурята преминаваше през югоизточната част на острова през нощта.

По данни на метеоролозите „Фъншън“ се е задържал над залива с пориви на вятъра до 90 км/ч и се е насочвал към северните провинции на страната. Властите предупредиха за опасност от наводнения и свлачища.

Над 47 000 души са напуснали домовете си и са се приютили в държавни временни убежища в югоизточната част на Лусон още от събота, съобщиха местните служби за бедствия.

Филипините ежегодно са засегнати от около 20 бури и тайфуни, които често удрят райони с високи нива на бедност. Учените предупреждават, че климатичните промени, причинени от човешка дейност, правят тропическите циклони все по-мощни.

„Фъншън“ връхлетя страната само дни след като тя бе разтърсена от поредица силни земетресения през последните три седмици, при които загинаха най-малко 87 души.

