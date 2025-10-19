Снимка: iStock, видео: "Ройтерс"
-
След три жертви на пътя: Започна проверка на злополучната отсечка Созопол- Черноморец
-
След катастрофата със загинал пешеходец в София: Какви са версиите за инцидента
-
Великобритания обмисля изоставяне на цели населени места заради наводнения
-
Автомобил блъсна и уби пешеходец в София (СНИМКИ)
-
Гроздан Караджов разпореди пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол
-
Трима младежи загинаха в катастрофа на пътя Созопол-Черноморец
Сред жертвите са две деца
Тропическата буря „Фъншън“ отне живота на петчленно семейство във Филипините, след като дърво се стовари върху дома им, съобщиха полицията и службите за гражданска защита. Сред жертвите са две деца - на 2 и 11 години.
Инцидентът е станал в село край град Питого, на около 153 километра югоизточно от столицата Манила, докато бурята преминаваше през югоизточната част на острова през нощта.
По данни на метеоролозите „Фъншън“ се е задържал над залива с пориви на вятъра до 90 км/ч и се е насочвал към северните провинции на страната. Властите предупредиха за опасност от наводнения и свлачища.
Бедствие в Куба: Ураганите „Умберто” и „Имелда” все по-близо един до друг, съобщава се за загинал човек
Над 47 000 души са напуснали домовете си и са се приютили в държавни временни убежища в югоизточната част на Лусон още от събота, съобщиха местните служби за бедствия.
Филипините ежегодно са засегнати от около 20 бури и тайфуни, които често удрят райони с високи нива на бедност. Учените предупреждават, че климатичните промени, причинени от човешка дейност, правят тропическите циклони все по-мощни.
„Фъншън“ връхлетя страната само дни след като тя бе разтърсена от поредица силни земетресения през последните три седмици, при които загинаха най-малко 87 души.Редактор: Габриела Винарова
Последвайте ни