Продължава издирването на извършителите
Във Франция, продължава издирването на извършителите на дръзката кражба от Лувъра в неделя сутринта. Френският президент Еманюел Макрон осъди посегателството, като нарече обира атака срещу културната история на Франция.
В мрежата X той написа, че ще възстановят произведенията и ще изправят извършителите пред съда.
Дързък обир на безценни бижута от Лувъра, крадците избягаха със скутер (ВИДЕО)
Откраднати са 8 скъпоценни бижута. Сред тях са колие и обици, принадлежали на императрица Мария-Луиза, втората съпруга на Наполеон. Заради дръзкия обир, Лувърът беше затворен през вчерашния ден.
