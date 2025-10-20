Във Франция, продължава издирването на извършителите на дръзката кражба от Лувъра в неделя сутринта. Френският президент Еманюел Макрон осъди посегателството, като нарече обира атака срещу културната история на Франция.



В мрежата X той написа, че ще възстановят произведенията и ще изправят извършителите пред съда.

Дързък обир на безценни бижута от Лувъра, крадците избягаха със скутер (ВИДЕО)



Откраднати са 8 скъпоценни бижута. Сред тях са колие и обици, принадлежали на императрица Мария-Луиза, втората съпруга на Наполеон. Заради дръзкия обир, Лувърът беше затворен през вчерашния ден.

Редактор: Ивайла Митева