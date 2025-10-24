Турската провинция Измир е популярно място за почивка, известно със своите очарователни села, богата история и зашеметяващи плажове.

Алачати се намира на 15 км от популярния морски курорт Чешме. Там може да откриете тихи улички и сладки кафенета.

Той е бил процъфтяващ селскостопански център през XVII и XVIII век. Гръцкото православно население е построило прекрасни каменни къщи, много от които днес са превърнати в хотели, барове и ресторанти.

Гръцките християни били принудени да се преместят след Лозанския договор от 1923 г., който е наложил обмен на население между Турция и Гърция на религиозна основа. Това е засегнало около два милиона души и е част от историята на този регион.

Все още може да намерите много общо между двете култури — като например десерти с мастикова смола, отглеждана на съседния гръцки остров Хиос.

Редактор: Ина Григорова