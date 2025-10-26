Бойците от кюрдската групировка ПКК обявиха, че се изтеглят от Турция. Това е част от обещания процес на разоръжаване. Досегашните бойни групи преминават в Северен Ирак, обяви ръководството на организацията.

Бяха разпространени кадри на хора в униформи, които според ПКК са част от преминаващите границата. Преди година групировката се съгласи да спре въоръжената борба с турското правителство срещу обещания, че кюрдите ще получат нормална интеграция в политическия живот в страната. Заедно с обявеното изтегляне, ръководството на организацията призова Турция да започне незабавно предвидените законови промени. Правителството в Анкара приветства обявеното изтегляне.

„Въоръжената борба приключи“: След 47 години Кюрдската работническа партия официално се разпусна

По улиците на Диарбекир и Истанбул очакванията бяха различни.

„Сега държавата трябва да убеди хората от ПКК, че намеренията ѝ са сериозни. Нека всички се обединим и да направим тази страна подходящо място за живеене. Турция също трябва да подаде ръка за помощ и да установи истинско братство”, смята Йомер Левент, който е кюрд от Диарбекир.

Според турчина от Истанбул Сюлейман Кавураджъ би било хубаво, ако сблъсъците наистина свършват. „Не вярвам, че те са способни на това. Не го вярвам. ПКК няма да си тръгне и оръжията няма да замлъкнат. Но ако е рекъл Бог, дано стане“, добавя той.

