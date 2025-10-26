В Япония отново доказаха, че границата между наука и фантазия често е размита. Местни дизайнери представиха футуристично изобретение – „пералня за хора“, която обещава да почиства, изплаква и отпуска потребителя, без той да си мръдне пръста.

Новото чудо на техниката, наречено The Human Washing Machine, изглежда като кабина от бъдещето – нещо между джакузи, капсула за сън и мини спа център. Вътре потребителят се настанява удобно, след което машината поема всичко – от нежното „пране“ и ароматна парна баня до масаж с водни струи и музика за релакс.

Производителите уверяват, че идеята е вдъхновена от японската любов към чистотата и технологичния комфорт. Но критиците се шегуват, че устройството изглежда по-скоро като сцена от научнофантастичен филм, отколкото като домашен уред.

И докато някои си мечтаят за ден, в който просто ще влязат в машината и ще излязат свежи и ароматизирани, други се притесняват дали „човешката пералня“ няма да има и центрофуга на 400 оборота.

Засега изобретението се представя като концепция, но ако японците успеят да го реализират, може би скоро ще имаме нов начин да „пуснем пералнята“ – само че този път ние ще сме вътре.

