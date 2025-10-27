Бившият участник от шестия сезон на хитовото риалити „Игри на волята“ Георги Гешев официално се врече във вярност на своята дългогодишна любима Мария. Двамата си казаха „да“ на приказна горска сватба, далеч от градския шум.

Събитието се проведе в интимна и стилна обстановка - дървени арки, украсени с бели рози, гирлянди от светлини и естествени материи. Мария блестеше в ефирна рокля с дантела, а Георги бе заложил на семпъл, но елегантен стил - костюм и синьо елече с папийонка в същия цвят. По време на купона булката облече и втора рокля.

Сред специалните гости бяха водещият на „Игри на волята“ Павел Николов и неговата половинка Кристин, които поздравиха младоженците с прочувствени думи. След ритуала гостите се насладиха на празнична вечеря и много танци.

След участието си в "Игри на волята 6" Гешев категорично заяви, че зад успеха му несъмнено стои подкрепата от неговата половинка в живота. Именно тя е човекът, когото Гешев вижда първи след финала. Оказва се, че Мария му е спретнала романтична изненада, пише telegraph.bg .

Редактор: Мария Барабашка