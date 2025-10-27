Мексикански журналист, който отразяваше трафика на наркотици, беше убит, съобщиха официални представители пред АФП. Това е поредната жертва в страна, където работата на журналистите е с висок риск.

Журналистът Мигел Анхел Белтран е работил в печатни медии, а в последно време отразяваше криминални новини в социалните мрежи. Тялото на Белтран е намерено на 25 октомври на магистрала, свързваща северозападния щат Дуранго с курортния център Мазатлан в съседния щат Синалоа. Смъртта му е потвърдена от прокуратурата на щата Дуранго.

Правителството на Мексико изправя армията срещу наркокартелите и групировките

Белтран отразяваше събития чрез TikTok акаунт под името Capo и във Facebook страницата La Gazzetta Durango, потвърдиха от AFP.

В един от последните си постове, на 22 октомври, той съобщи за ареста на лидер на престъпна банда на име Cabrera Sarabia, която действа в Дуранго и е конкурент на мощните картели Синалоа и Jalisco Nueva Generación.

Мексико се счита за една от най-опасните страни за журналисти в света, като повече от 150 медийни работници са били убити от 1994 г. насам, според "Репортери без граници". През ноември 2024 г. фотожурналистът Исмаел Виягомес беше застрелян в Сиудад Хуарес, град на северната граница с Тексас, срещу Ел Пасо. По случая бяха арестувани трима души. Поне още петима журналисти са загинали в Мексико през 2023 г., според "Репортери без граници".

Белтран и други убити журналисти работеха в райони, където действат наркокартели, и публикуваха материалите си в местни медии или в социалните мрежи.

От декември 2006 г., когато мексиканското правителство изпрати федерални войски срещу наркокартелите, страната е регистрирала около 480 000 убийства.

