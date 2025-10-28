Турция и Великобритания сключиха голяма сделка за доставка на изтребители "Юрофайтър". Президентът Реджеп Ердоган прие премиера Киър Стармър в Анкара и след лична среща двамата обявиха новината.

Турция купува 20 изтребителя за над 9 милиарда евро. Но това е само началото на дългосрочно сътрудничество. Анкара планира да закупи над 40 изтребителя. По 12 употребявани самолета ще бъдат взети от Катар и Оман, за което също се искаше одобрението на Лондон.

Сделката идва, след като САЩ изхвърлиха Турция от програмата за изтребителите F-35 заради купуването на руски зенитни системи С-400.

Редактор: Дарина Методиева