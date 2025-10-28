Снимка: БТА
-
Почетният консул на България в Лас Вегас Робърт Милър е отличен за приноса си към българо-американските отношения (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Преди Хелоуин: Изложба съживява зловещи кукли в Минесота
-
Българин стана полицай на годината в Атланта
-
Съединените щати изпращат най-големия военен кораб в света в Карибско море
-
Шофьор се вряза в охранителната бариера на Белия дом (ВИДЕО)
-
Циркова трупа с впечатляващ спектакъл срещу насилието над жени в Бразилия
Сателити разкриват мощта на бурята
Сателити разкриват мощта на урагана „Мелиса”, който удари западната част на Ямайка. „Мелиса” достигна сушата близо до град Ню Хоуп, с ветрове от 295 километра в час.
Ураганът се очаква да премине през планинските части, уязвими от свлачища и наводнения, и да се насочи към Сантяго де Куба.
Експерти определят „Мелиса” като „бурята на века” . Явлението е сочено за най-силния ураган, регистриран някога в Ямайка. Това е и третата най-интензивна буря за Карибския басейн, след „Уилма” през 2005 г. и „Гилбърт” през 1988 г.
„Мелиса” вече е най-силната стихия на планетата за тази година
Последвайте ни