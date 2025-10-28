Сателити разкриват мощта на урагана „Мелиса”, който удари западната част на Ямайка. „Мелиса” достигна сушата близо до град Ню Хоуп, с ветрове от 295 километра в час.

Ураганът се очаква да премине през планинските части, уязвими от свлачища и наводнения, и да се насочи към Сантяго де Куба.

Експерти определят „Мелиса” като „бурята на века” . Явлението е сочено за най-силния ураган, регистриран някога в Ямайка. Това е и третата най-интензивна буря за Карибския басейн, след „Уилма” през 2005 г. и „Гилбърт” през 1988 г.