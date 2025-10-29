Американски съд осъди двама мъже на по 25 години затвор за участие в заговор, приписван на Техеран, с цел убийството на иранско-американската журналистка Масих Алинеджад, предаде АФП.

Рафат Амиров и Полад Омаров, и двамата членове на източноевропейска престъпна група, са организирали неуспешен заговор за убийството на Алинеджад — журналистка и активистка, известна с критиките си към иранския режим.

„Те искаха да ме видят мъртва пред верандата ми в Бруклин, но благодарение на правоохранителните органи аз съм жива, а Али Хаменей, върховният лидер на Иран, е унизен“, заяви журналистката пред съда в Манхатън след произнасянето на присъдата, държейки слънчоглед в ръка.

„Бях притеснена, но в същото време се чувствах изключително овластена да говоря истината“, добави тя, преди да запее и да затанцува на фарси пред журналистите.

Според говорителя на Алинеджад, Амиров и Омаров са получили по 25 години затвор всеки, след като прокуратурата е настоявала за присъди от по 55 години, сочат съдебните документи.

По данни на Министерството на правосъдието на САЩ двамата осъдени, членове на източноевропейска престъпна мрежа, са били „наети“ от Рухола Базганди — идентифициран като бригаден генерал от Революционната гвардия на Иран — и други лица от неговата мрежа, за да убият Алинеджад.

През юли 2022 г. мъж, нает да извърши убийството, е бил арестуван близо до дома на журналистката в Ню Йорк, въоръжен с автомат АК-47, съобщи съдът по време на двуседмичния процес.

49-годишната Алинеджад е една от най-изявените дисидентки и активистки срещу иранските власти, дългогодишен борец за премахване на задължителното носене на хиджаб в Иран под лозунга My Stealthy Freedom („Моята тайна свобода“). Тя напуска Иран през 2009 г.

Редактор: Дарина Методиева