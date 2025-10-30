Скачаш в колата си и потегляш на пътешествие в провинцията, без да ти пука. Неописуемо усещане за свобода! И изведнъж — Опа, стоп! Пред теб има задръстване.

Някои хора прекарват над 100 часа годишно в задръствания, особено шофьорите в мегаполиси като Ню Йорк, Джакарта, Лагос или Хонконг. А задръстванията често се появяват от нищото, без видима причина. Могат ли да бъдат предотвратени? Отговор търси „Дойче Веле:

Всеки мрази задръстванията. А те стават все повече и повече. В Швейцария например броят на часовете, прекарани в задръствания, се е увеличил повече от 2 пъти за 10 години.

В Главния център за управление на трафика персоналът е натоварен. Те следят какво се случва по федералните улици и магистрали, наблюдават трафика с повече от 5000 камери и стотици измервателни уреди. Мениджърите на трафика контролират таблата за съобщения, които предупреждават участниците в движението за отклонения и потенциални опасности. Заедно с полицията те контролират достъпа до магистралите и аварийните ленти.

Една ефективна мярка в борбата със задръстванията е ограничението от 80 км/ч. „При тази скорост моделите на движение са най-устойчиви. Товарният трафик и камионите също се движат с тази скорост, така че има значително по-малко опити за изпреварване. Маневрите са една от причините за задръстванията”, обясняват операторите в центъра за управление на трафика.

Може да изглежда нелогично, но когато на пътя има много автомобили, забавянето води повече от тях до дестинацията им по-бързо. Важното е трафикът да не спира.

А около 80% от всички задръствания са причинени от запушвания. Когато се преброят повече от 1500 автомобила на час във всяка лента, движението скоро спира.

Ремонтите са отговорни за 1 от всеки 20 задръствания, а катастрофите — за 1 от 10. И задръстванията често възникват привидно от нищото — феномен, наречен „фантомни” или „призрачни” задръствания. Те се образуват, когато някои шофьори постоянно сменят лентите при натоварен трафик или внезапно спират, за да видят мястото на катастрофа.

Колко бързо се образуват „фантомни” задръствания ?

Експеримент:

13 коли започват да се движат в кръг. Първоначално го правят с пешеходно темпо. Тъй като някои коли ускоряват, други забавят, за да оставят място, пръстенът от трафик се превръща в спиране и тръгване. Скоро колите се забавят и някои от тях трябва да спрат. Забавеният трафик отпред предизвиква верижна реакция. Задръстването постепенно става все по-лошо.

Има ли начин да се предотврати появата на „фантомни” задръствания?

Изследванията показват, че системите като адаптивния круиз контрол или асистента, който поддържа разстояние от автомобила отпред, помагат. Ако 5–10% от автомобилите са оборудвани с такива системи, ще има значителен ефект.

Автоматичното превключване на предавките и електрическите автомобили също съдействат, защото могат да спират и ускоряват много по-стабилно, предотвратявайки задръствания.

Очаква се в бъдеще не само колите да бъдат по-умни, а и инфраструктурата.

Засега обаче смяната на лентите в задръстване само влошава нещата, както и хората, които се опитват да заобикалят или настъпват газта, когато се отвори малко място.

Редактор: Ина Григорова