Администрацията на Тръмп ще ограничи броя на бежанците, приемани в САЩ, до 7500 и ще даде приоритет на белите южноафриканци, пише Би Би Си. Ходът, обявен в известие, публикувано в четвъртък, ще се прилага за следващата фискална година и бележи драматично намаление спрямо предишния лимит от 125 000, определен от бившия президент Джо Байдън. Не е посочена причина за намалението, но в известието се казва, че то е „оправдано от хуманитарни съображения или е в национален интерес“.

През януари 2025 г. Тръмп подписа изпълнителна заповед за спиране на Програмата за прием на бежанци на САЩ, или USRAP, която според него ще позволи на американските власти да дадат приоритет на националната сигурност и обществената безопасност. В известието, публикувано на уебсайта на Federal Register, се казва, че 7500-те приема ще бъдат „предимно“ разпределени на южноафриканци и „други жертви на незаконна или несправедлива дискриминация в съответните им родини“.

Не разрешиха на администрацията на Тръмп да отнеме гражданството по рождение

В Овалния кабинет през май Тръмп критикува южноафриканския президент Сирил Рамафоса и твърди, че белите фермери в неговата страна са убивани и „преследвани“. Белият дом също така излъчи видеоклип, който според тях показва места за погребение на убити бели фермери. Тръмп заяви, че не знае къде в Южна Африка е заснета сцената. По-късно стана ясно, че видеоклиповете са сцени от протест през 2020 г., в който кръстовете представляват фермери, убивани в продължение на няколко години.

В първия си ден в офиса на 20 януари Тръмп заяви, че САЩ ще преустановят действието на USRAP, за да отразят липсата на „способност на САЩ да абсорбират голям брой мигранти, и по-специално бежанци, в своите общности по начин, който не компрометира наличието на ресурси за американците“ и „защитава тяхната безопасност и сигурност“.

Политиката на САЩ за приемане на бели южноафриканци вече предизвика обвинения в несправедливо отношение от страна на групи за защита на бежанците. Някои твърдят, че САЩ сега са ефективно затворени за други преследвани групи или хора, изправени пред потенциална вреда в родината си, и дори за бивши съюзници, които са помагали на американските сили в Афганистан или Близкия изток.

Редактор: Емил Йорданов