Днес бяха поискани наказания от две до четири години затвор за четирима българи, обвинени за това, че през май 2024 г. са нарисували „червени ръце“ върху Мемориала на Холокоста в Париж, на фона на подозрения за чужда намеса, предаде БГНЕС.

„Въпросът за външната намеса по никакъв начин не отменя въпроса за антисемитизма. Това са две страни, които по никакъв начин не се отменят взаимно. Става дума почти за антисемитизъм от опортюнизъм“, посочи прокурорът в исканията си.

