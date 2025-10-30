Скандал с българска следа във Франция. Страната ни попадна на първите страници на водещи френски медии, но не с успех, а с участие на българи в акция, която френските власти определят като възможна руска провокация. Четирима наши сънародници се изправят пред съда в Париж. Те са обвинени, че през май 2024 г. нарисували червени ръце върху Мемориала на Холокоста – място, което почита жертвите и хората, спасили евреи по време на Втората Световна война.

Affaire des « mains rouges » jugée ce mercredi à Paris : à la barre, trois Bulgares et le spectre de l’ingérence russe

➡️ https://t.co/MWKgsyDY6o pic.twitter.com/yLIim2TFgJ — Le Parisien (@le_Parisien) October 29, 2025

Процесът започна в сряда в Парижкия корекционен съд. Четиримата мъже изрисували 35 ръце върху Стената на праведниците в Мемориала на Холокоста. Сходни рисунки на червени ръце бяха открити и по стените на сгради в четвърти и пети парижки район. Те символизират кърваво насилие и омраза - знак, свързан с линчуването на израелски войници в Рамала през 2000 година.

Започна делото срещу българите, обвинени за оскверняване на Паметника на Холокоста в Париж

Графитите предизвикаха огромно възмущение във Франция. Президентът Еманюел Макрон ги определи като „отвратителен антисемитизъм“ и тежка обида към паметта на жертвите на Холокоста.

Four Bulgarian men are judged from today for their alleged role in vandalizing Paris' Holocaust memorial.



The case offers a rare window into Russia’s escalating campaign to destabilize the country👇



Read our story w/ @LauKaya



https://t.co/L6NUuTyrDU — Marion Solletty (@MSolletty) October 29, 2025

Трима от българите - Георги Филипов, Николай Иванов и Кирил Милушев, са в предварителен арест, след като бяха екстрадирани от Хърватия и България. Четвъртият - Мирчо Ангелов, все още се издирва, но ще бъде съден задочно. Той е считан от разследването за тартор на групата. Негови снимки бяха разпространени във френските медии. На тях се вижда, че на десния си прасец той има татуировка „88”.

Смята се, че веднага след престъплението сънародниците ни се отправят с автобус към Брюксел, а оттам със самолет до София. Те били разкрити, благодарение на проследени телефонни разговори, видеозаписи и хотелски резервации. Филипов и Ангелов били заснети, докато рисуват червените ръце по монумента. Милушев бил с тях, а Иванов координирал логистиката от разстояние. В съдебната зала българите подчертали, че не са инициатори, а престъпили закона за хонорари между 700 и 1000 евро. По телата на обвиняемите имало татуировки със свастики, открита била тениска с лика на Хитлер и надпис „He was right” (Той беше прав).

Делото ще продължи три дни – до петък, а обвиняемите рискуват до 7 години затвор и глоба от 75 000 евро.

