Широкото използване на камикадзе-дронове от руската армия превърна традиционното снабдяване на украинските войници по фронтовата линия в изключително опасна задача. За да намали риска за персонала и да спаси човешки животи, украинската армия започва все по-често да заменя камионите с дронове. Тази иновация обаче крие риакове. Екип на „Дойче Веле“ се убеждава в това по време на репортаж в базов лагер на 25-а бригада в Донецка област.

В лагера, разположен далеч от фронтовата линия, войниците подготвят снабдителни мисии за бойците на първа линия. След настъпването на мрака те потеглят с провизии, като поддържат постоянна връзка с фронта. Малко след началото на движението близък взрив разтърсва района - руски камикадзе-дрон почти поразява колоната.

Командирът на групата, с позивна Толик, нарежда тишина и прикритие. Дронът прелита повторно над тях, преди да отмине. Едва след достигането на укритие в близко село става ясно, че случаят е бил изключително опасен.

„Това беше вражески дрон, който търсеше автомобил. Имаше кола пред вас, която той следеше, но беше заслепен от антидрон системата и се разби. Втори дойде да търси същата цел. Имате късмет, че не ви засече“, обяснява командирът.

Заради подобни инциденти снабдителните екипи действат почти изцяло нощем, когато камикадзе-дроновете трудно различават целите си. Те използват червено осветление, което затруднява засичането, и се движат бавно и предпазливо.

„Най-важното е човек да осъзнава сериозността на ситуацията – без паника, но и без загуба на бдителност“, споделят войници от екипа.

В импровизиран гараж започва подготовката за първия полет за вечерта – доставка на противопехотни мини. След зареждане на дрона и проверка на комуникационните системи той излита. Управлението се осъществява от мазе чрез Starlink връзка, която е по-трудна за заглушаване. Въпреки това прекъсванията не са изключение. „Архангел, загубих сигнал над Покровск“, съобщава операторът.

Понякога дроновете не се връщат, но тази нощ мисията е успешна - апаратът достига целта, освобождава товара и се прибира. След кацането батериите се подменят и следва нов полет.

Доставките включват основно храна, вода и боеприпаси. „Имаме сухи провизии за момчетата по план. Освен това изпращаме кутии с K2 за поставяне на мини“, разказва войник с позивна Кит. Дори цигарите се смятат за важна част от снабдяването - средство за кратка почивка и морална подкрепа.

Към четири сутринта дъждът прекратява полетите. Мисията се отлага до следващата нощ. При първите слънчеви лъчи екипите си почиват по график - докато едни спят, други пазят. Щом падне отново мрак, работата започва отначало.

Войната в Украйна продължава да променя облика на бойното поле не само чрез оръжията, но и чрез начина, по който армията оцелява. За мнозина дроновете не са просто технология, а въпрос на живот и смърт.

Редактор: Калина Петкова