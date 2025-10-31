Четене на велоергометър предлага от днес Варненската регионална библиотека „Пенчо Славейков“, съобщи кореспондентът на БТА във Варна Валентина Добринчева. Новата услуга беше представена в навечерието на Деня на народните будители от директорката Радка Калчева.

Уредът е поставен в „зелената читалня“ на културната институция. „Сметнахме, че това е най-подходящото място, защото тук обръщаме внимание на екологичния начин на живот и опазването на природата. В читалнята идват студенти и така те ще могат да съчетават ученето със спорт и движение”, отбеляза директорът.

На велоергометъра ще бъде поставен таблет, с който може да се разглежда Варненската дигиталната библиотека. Докато спортува на уреда, читателят има възможност и да зареди личния си телефон.

Редактор: Калина Петкова