Снимка: Валентина Добринчева, кореспондент на БТА във Варна
Културната институция е сложила уреда, за да подкрепя активността на своите посетители
Четене на велоергометър предлага от днес Варненската регионална библиотека „Пенчо Славейков“, съобщи кореспондентът на БТА във Варна Валентина Добринчева. Новата услуга беше представена в навечерието на Деня на народните будители от директорката Радка Калчева.
Уредът е поставен в „зелената читалня“ на културната институция. „Сметнахме, че това е най-подходящото място, защото тук обръщаме внимание на екологичния начин на живот и опазването на природата. В читалнята идват студенти и така те ще могат да съчетават ученето със спорт и движение”, отбеляза директорът.
На велоергометъра ще бъде поставен таблет, с който може да се разглежда Варненската дигиталната библиотека. Докато спортува на уреда, читателят има възможност и да зареди личния си телефон.Редактор: Калина Петкова
