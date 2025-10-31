Принц Уилям и съпругата му Кейт спечелиха дело срещу френското издание „Пари мач“ за публикуване на папарашки снимки на тях и децата им по време на частна почивка, съобщава Ройтерс.

Уилям, по-големият син на крал Чарлз и наследник на трона, е известен с решителната си защита на личния живот на семейството, особено по отношение на частни дела.

Това е вторият път, в който кралската двойка успешно съди френско списание. През 2012 г. друго издание - Closer - публикува голи снимки на Кейт. Съдебните процедури срещу „Пари мач“, собственост на френската луксозна група LVMH, започнаха през април, дни след публикуването на снимки на семейството в Алпите.

„Принцът и принцесата на Уелс са ангажирани със своето лично време и настояват децата им да растат без ненужен контрол и намеса в личното пространство“, заяви говорител на Кенсингтънския дворец. Двойката се стреми да осигури на трите си деца - принцовете Джордж и Луи, на 12 и 7 години, и принцеса Шарлот, на 10 - възможно най-нормално детство.

43-годишният Уилям не е крил неприязънта си към медиите, след като майка му, принцеса Даяна, загина в автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г., преследвана от папараци.

От „Пари мач“ не са отговорили веднага на искането за коментар. Списанието публикува съдебното решение в четвъртък, признавайки, че е нарушило правото на личен живот на семейството и техните права върху имиджа им. Адвокатите на Кейт и Уилям заявиха пред съда, че двойката е предпочела публикуването на съобщението за решението пред изплащането на каквото и да е обезщетение, допълва Ройтерс.

