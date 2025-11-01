Един от заподозрените за безпрецедентния обир на бижута в Лувъра е освободен без обвинение. Това съобщиха адвокатите му София Бугрин и Ноеми Горин пред АФП в събота.

Общо седем души са задържани за кражбата ан безценните бижута, а няколко от тях са се явили пред магистрати в парижки съд по-рано в събота. Петима от заподозрените бяха арестувани по-рано тази седмица, включително мъжът, който в крайна сметка беше освободен.

Редактор: Станимира Шикова