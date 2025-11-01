Ударите на Съединените щати срещу лодки в Карибско море са незаконни. Това обяви върховният комисар на ООН по правата на човека.

Съединените щати изпращат най-големия военен кораб в света в Карибско море

Фолкер Тюрк призова Съединените щати незабавно да спрат атаките. Той ги нарече "извънсъдебни убийства". Допълни, че дори борбата с трафика на наркотици да е важна - това, което прави американската армия "няма никакво оправдание в международното право".

Смята се, че около 60 души са убити от американската армия с удари от въздуха срещу лодки в морето.

