Снимка: БТА
-
Скандал на концерт на Цеца в РСМ, звездата развя българския флаг
-
В София направиха дигитална реплика на крепостта "Царевец" в Minecraft
-
"Избери България": Силен интерес към инциативата в Германия
-
“Темата на NOVA”: Симфонии на безценица (ВИДЕО)
-
„Ничия земя“: Вдъхновени от Денис Ризов (ВИДЕО)
-
Любопитната история на Пернишката крепост
Върховният комисар на ООН по правата на човека нарече атаките "извънсъдебни убийства"
Ударите на Съединените щати срещу лодки в Карибско море са незаконни. Това обяви върховният комисар на ООН по правата на човека.
Съединените щати изпращат най-големия военен кораб в света в Карибско море
Фолкер Тюрк призова Съединените щати незабавно да спрат атаките. Той ги нарече "извънсъдебни убийства". Допълни, че дори борбата с трафика на наркотици да е важна - това, което прави американската армия "няма никакво оправдание в международното право".
Смята се, че около 60 души са убити от американската армия с удари от въздуха срещу лодки в морето.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни