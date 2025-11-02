След повече от две десетилетия строителство и инвестиция от над 1 милиард долара, един от най-големите музеи в света тържествено отвори врати в Кайро. Проектът, предназначен да покаже невиждани досега съкровища и артефакти от Древен Египет, посрещна десетки високопоставени гости от цял свят, сред които и българския президент Румен Радев.

Мащабът на проекта и трудното му изпълнение превърнаха деня на откриването в национален празник за Египет. Тържествата, изпълнени с музика и светлини, продължиха през целия съботен ден, а на тях присъстваха десетки знатни особи от цял свят. Египетският министър-председател Мустафа Мадбули определи музея като подарък за цялото човечество.

Видео: Ройтерс

Румен Радев: Египет е партньор със стратегическо значение за България и ЕС

„Тази световна забележителност е представена от Египет като подарък за целия свят. От страна, чиято история продължава вече над 7000 години. Страна, която въплъщава смесица от всички цивилизации, преминали през историята на човечеството“, заяви той.

Пътят до откриването обаче беше дълъг и осеян с безброй проблеми. Проектът беше отлаган заради бунтовете на Арабската пролет и последвалия военен преврат. През 2020 г. пандемията от коронавирус допълнително забави работата, като през годините възникваха и трудности с финансирането.

Видео: Ройтерс

Въпреки пречките, в събота музеят, разположен край известните египетски пирамиди, най-сетне посрещна първите си посетители. Върху площ от 500 хиляди квадратни метра са изложени безценни експонати от дългата история на страната. За първи път пред публика са показани и стотици предмети от гробницата на детето-фараон Тутанкамон, може би най-популярния владетел от онази епоха. Тъй като туризмът е основен сектор в икономиката на Египет, разчетите показват, че новата забележителност има потенциал да привлича 7 милиона посетители годишно.

Редактор: Мария Барабашка