Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за американската телевизия Cи Би Ес, че Русия и Китай провеждат ядрени опити, но не говорят за това.

"Ние също ще провеждаме опити, защото другите го правят - Русия, Китай, Северна Корея, Пакистан", каза държавният глава и добави: "Знаете ли, колкото и мощни да са ядрените оръжия, светът е голям. Те правят подземни опити, на голяма дълбочина, където хората не знаят какво се случва. Чувстват се само леки вибрации".

Американският министър на енергетиката Крис Райт заяви вчера по телевизия "Фокс нюз", че не става въпрос за ядрени експлозии. "Мисля, че тестовете, за които говорим в момента, са системни. Това не са ядрени експлозии, а така наречените некритични експлозии", поясни Райт.

Тестовете ще включват всички останали части на ядреното оръжие, за да бъде гарантирано, че те функционират и могат да предизвикат ядрен взрив, каза още министърът, чието ведомство отговаря за ядрените опити на САЩ. Тестовете ще бъдат извършени с нови системи, за да се гарантира, че модерните оръжия са по-добри от предишните, посочи министърът.

САЩ не са детонирали ядрено устройство от 1992 г. насам.

Редактор: Ивайла Митева