Бившата чистачка на виден британски бизнесмен спечели дело срещу сина му за наследство от 43 милиона паунда.

Ричард Скот починал през 2018 г. на 81-годишна възраст. Той се прославил във Великобритания, като организирал големи базари, където хората продавали нежелани вещи от багажниците на колите си. Най-известните му продажби се провеждали във фермата му в Чешир, където той също така заснел риалити шоу за бизнеса си.

През 2016 г. възрастният мъж, който имал 19 деца, се оженил за чистачката си Дженифър. Скоро след това той изключил любимия си син Адам от завещанието си и по-голямата част от наследството му отишло при Дженифър.

В началото на 2025 г. Адам завел дело, твърдейки, че баща му не бил адекватен, когато е взимал тези решения, поради мозъчно заболяване. 62-годишният син на бизнесмена, който е с две години по-голям от мащехата си, заяви, че е посветил живота си, работейки за бизнеса на баща си, и той му е обещал да му остави всичко.

Но адвокатите на Дженифър контрираха, че въпреки че съпругът ѝ страдал от дегенеративно мозъчно заболяване през последните години, той бил наясно с действията си. Освен това отношенията със сина му се влошили и те често се карали. Ето защо той решил да остави по-голямата част от наследството си на съпругата си. Защитата на Дженифър също така отбеляза, че Адам вече наследил над 10 милиона паунда от активите на баща си.

В крайна сметка съдът се произнесъл в полза на Дженифър. Отбелязва се също, че от 19-те деца на Ричард Скот, само три са споменати в завещанието.

