Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков се опита да потуши нарастващите медийни спекулации относно евентуално пренареждане във върховете на руската външна политика. Слуховете се появиха след отсъствието на външния министър Сергей Лавров от заседанието на руския Съвет за сигурност в сряда. Тогава президентът Владимир Путин повдигна темата за възможен пълномащабен ядрен тест.

„Няма нищо вярно в тази информация“, заяви Песков в разговор с журналисти в петък. „Лавров, разбира се, продължава да изпълнява функциите си на външен министър“.

Темата придоби популярност, след като в сряда руският бизнес ежедневник "Комерсант" - позовавайки се на „осведомени източници“, съобщи, че опитният дипломат е отсъствал по взаимно съгласие от срещата на високо равнище с Путин.

Освен това наблюдателите отбелязаха, че Лавров е бил единственият постоянен член на Съвета за сигурност, който не е бил на заседанието. Успоредно с това стана ясно, че външният министър няма да оглави руската делегация на срещата на Г-20 в Йоханесбург по-късно този месец. На 4 ноември Путин подписа указ, с който възложи ръководството на делегацията на по-нископоставен служител - заместник-ръководителя на президентската администрация Максим Орешкин.

Така възникнаха въпроси дали Лавров е изпаднал в немилост пред Путин и дали това е знак за възможно разместване в руското правителство?

Новината за отсъствието на Лавров се появи само няколко седмици след провала на планираната лична среща в Будапеща между Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп. Лавров беше водещият преговарящ от руска страна за организирането на тази среща, но след телефонен разговор между него и държавния секретар Марко Рубио, срещата беше отложена за неопределено време. Американски представители заявиха, че Русия не е променила твърдата си позиция по отношение на Украйна, след което администрацията на Тръмп наложи нови санкции срещу Москва.

Ако в Москва има недоволство от очевидния дипломатически неуспех, Кремъл явно се стреми да държи евентуалните вътрешни конфликти далеч от общественото внимание. Говорителката на външното министерство Мария Захарова потвърди пред Си Ен Ен, че той продължава да е министър.

Лавров е лицето на руската дипломация повече от две десетилетия и преди това е бил постоянен представител на Русия в ООН. Той е служил лоялно на Путин през период на остро противопоставяне между Русия и Запада - от кратката война с Грузия през 2008 г. и инвазията и анексирането на Крим през 2014 г. до участието на Москва в сирийската гражданска война през 2015 г. Лавров също така е един от най-големите защитници на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

75-годишният Лавров е известен със своята дръзка и конфронтационна дипломатическа стилистика, често отразяваща имперските амбиции на Путин. На последната среща на върха в Анкоридж, Аляска, с Тръмп, руският външен министър пристигна облечен в пуловер с надпис „СССР“ - съкращението на „Съветски съюз“.

Но подобни провокации нямат голям ефект, особено що се отнася до администрацията на Тръмп. След като американският президент обяви, че срещата в Будапеща се отменя, Кирил Дмитриев - ръководителят на руския държавен инвестиционен фонд и специален пратеник на Кремъл, замина за САЩ. Според някои наблюдатели целта му е била да поправи щетите.

При управлението на Путин лоялността продължава да се цени високо. Миналата година Кремъл обяви смяната на Сергей Шойгу, дългогодишния министър на отбраната на Русия. Вместо да бъде уволнен заради липса на успехи на бойното поле, Шойгу беше преназначен на друг пост - като секретар на Съвета за сигурност на Русия.

