Силите на Европейския съюз за борба с пиратството освободиха търговския кораб "Хелас Афродита", плаващ под малийски флаг, който пирати превзеха на абордаж край бреговете на Сомалия на 6 ноември, предаде "Ройтерс", позовавайки се на военноморската мисия на ЕС "Аталанта".

Всичките 26 души от екипажа на танкера са невредими, като няма информация за ранени, се казва в изявлението на "Аталанта".

Пирати атакуваха танкер край бреговете на Сомалия

"Хелас Афродита" превозва бензин от Индия за Южна Африка.

Пиратите са стреляли с картечници и ракетни гранати по време на нападението, а по-късно са се качили на борда, докато екипажът се е скрил в укрепена зона, информира по-рано "Асошиейтед прес".

Редактор: Емил Йорданов