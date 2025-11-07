Британската полиция арестува издирван чуждестранен затворник - един от двамата, които бяха освободени по погрешка от затвора преди повече от седмица.

Столичната полиция потвърди, че 24-годишният Брахим Кадур-Шериф, алжирски гражданин, е бил арестуван, след като е бил забелязан от гражданин в северната част на Лондон малко преди 11:30 ч. (13:30 ч. българско време) днес.

Издирват двама британски затворници, освободени по погрешка от лондонски затвор (ВИДЕО)

„Полицаите реагираха незабавно и той беше арестуван“, заявиха от полицията.

Мъжът е бил случайно освободен от затвора „Уондсуърт“ в Лондон на 29 октомври, но полицията е била информирана за грешката едва във вторник, което е предизвикало издирването.

Той е излежавал присъда за влизане с взлом с намерение за кражба, но преди това е бил осъден за непристойно излагане.

Другият освободен по погрешка от същия затвор в понеделник - 35-годишният Уилям Смит - се предаде вчера.

Двата случая оказаха допълнителен натиск върху министъра на правосъдието Дейвид Лами след шумното медийно отразяване на предишна грешка, когато от затвора бе освободен и по-късно депортиран мигрант, който беше в центъра на протестите в Епинг. Етиопският гражданин Хадуш Кебату беше освободен по погрешка от затвор в Есекс миналия месец, вместо да бъде изпратен в център за задържане на мигранти.

След този случай бяха обявени по-строги проверки за сигурност в затворите и започна независимо разследване на погрешните освобождавания, след като затворникът Кебату беше освободен на 24 октомври, което доведе до тридневното му издирване.

Етиопският гражданин беше вкаран в затвора за сексуално посегателство над 14-годишно момиче и над жена. По-късно той беше открит и депортиран.

Дейвид Лами, който е и вицепремиер, беше критикуван за начина, по който се е справил с последния случай на освобождаване по грешка, след като многократно отказа да потвърди по време на въпросите към министър-председателя в Камарата на общините дали има още търсещи убежище, които са били освободени погрешно след затворника, протестирал в Епинг.

Лами заяви, че е разбрал за грешката в сряда сутринта, но подробностите за погрешно освободените са били оповестени едва след като е приключил с въпросите към министър-председателя.

Става ясно, че мъжът, арестуван отново днес, не е търсещ убежище, а е в процес на депортиране, след като е превишил срока на визата си.

Министърът на правосъдието на Великобритания заяви в четвъртък, че инженери, анализатори и дизайнери ще бъдат изпратени в затворите „в рамките на 48 часа“, за да въведат технологии, насочени към намаляване на човешките грешки и модернизиране на „хартиените“ процеси, които са довели до погрешните освобождавания.

Той обяви новите мерки след среща с 11 директори на затвори по време на церемонията по полагане на първата копка на нов затвор в Гартри, в централното английско графство Лестършир.

Редактор: Мария Барабашка