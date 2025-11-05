Снимка: iStock/ Видео:"Ройтерс"
-
-
-
-
-
-
Това не е първият подобен случай в страната през последните седмици
Двама британски затворници се издирват, след като бяха освободени по погрешка от затвора "Уандсуърт" в Лондон. Единият от двамата беше идентифициран като Уилям Смит, който е излежавал присъда от 45 месеца затвор за измами.
Вторият е алжирец. Полицията обяви, че той е на 24 години и се казва Брахим Кадур-Шериф. През ноември миналата година той е бил арестуван заради престъпление от сексуално естество и осъден на 18 месеца общественополезен труд и вписване в регистър на сексуалните посегатели. След това той е извършил опит за грабеж и е бил вкаран зад решетките. Бил е освободен от затвора "Уансуърд" на 29 октомври по погрешка.
Единият от заловените затворници в Ловеч имал 2 месеца до края на присъдата си
Преди около две седмици задържан етиопски кандидат за убежище на име Хадуш Кебату, осъден през септември за сексуални посегателства, беше освободен погрешка от затвора и това породи критики към наказателната система в страната. Той беше открит и експулсиран към родната си страна.
Британският министър на правосъдието Дейвид Лами обяви, че започна разследване заради нарастващия брой на освобождаване на затворници по погрешка – 262 между март 2024 г. и март 2025 г. спрямо 115 през миналата година.Редактор: Станимира Шикова
