Снимка: iStock
-
Повдигнаха 11 обвинения в опит за убийство на нападателя от влака във Великобритания
-
Журналист за атаката във Великобритания: Предполагам, че нападателят е психично болен човек
-
Серия от палежи на автомобили в София: Над 20 коли са изгорели в последните месеци
-
Полицията в Ловеч арестува двама избягали затворници
-
Столични полицаи заловиха 70 000 къса цигари без бандерол
-
Атака с нож във влак във Великобритания: 10 души са ранени, двама са с опасност за живота
На другия му оставала година зад решетките
Единият от заловените затворници в Ловеч имал два месеца до края на присъдата си. На другия му оставала година зад решетките. Това научи NOVA от свои източници.
И двамата са рецидивисти, като единият е осъден за кражба на кола, а другият – за домови кражби. Решението да избягат било импулсивно. За целта те минали през входа на сградата. Един от надзирателите ги подгонил, но паднал в шахта и не могъл да ги настигне.
Полицията в Ловеч арестува двама избягали затворници
На брифинг началникът на РУ-Ловеч Златин Михайлов обясни, че първият затворник бил заловен в храсти, недалеч от „Полигона” – мястото, на което се излежават по-леките присъди. Вторият мъж е открит в двор на необитаема къща след полунощ по сигнал на гражданин.
Припомняме, че двамата затворници избягаха около 18 часа в неделя. За целта униформени и цивилни полицаи обикаляха из града, а на изходите му бяха поставени КПП-та. Двамата мъже са били върнати в основната сграда, а срещу тях са образувани две бързи производства.
Последвайте ни