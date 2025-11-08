След близо половин век в сянката на Кърмит Жабока, най-прочутата прасенце-дива на света — Мис Пиги — най-сетне ще има собствен филм. Проектът ще бъде продуциран от Дженифър Лорънс и нейната близка приятелка Ема Стоун.

Лорънс разкри новината в подкаст, като сподели: „Не знам дали мога вече да го обявя, но… ще го направя – с Ема Стоун продуцираме филм за Мис Пиги.“ По думите ѝ сценарият е поверен на американския актьор и драматург Коул Ескола, известен с бродуейския хит "Oh, Mary!".

„Мъпет шоу“: Историята на Мис Пиги и жабока Кърмит

„Може би това ще е първият път, в който с Ема ще играем заедно във филм, което е малко тъжно, че досега не се е случило“, добави актрисата с усмивка.

Лорънс разказа, че идеята за филма ѝ хрумнала по време на локдауна, когато обсъждала с приятел какво би станало, ако Мис Пиги бъде „канселирана“. „Не това е сюжетът, но оттам тръгна всичко“, обясни тя, наричайки героинята „феминистка икона“.

Според Лорънс, Стоун е „по-запалената фенка на мъпетите“, докато тя самата е „идеен генератор“.

Мис Пиги се появява за пръв път през 70-те в "The Muppet Show", където бързо измества от светлината на прожекторите самия Кърмит. Освен с остроумие и безупречен стил, тя е известна и с бурната си любовна история с прочутата жаба.

Следващата година "The Muppet Show" ще отбележи 50 години от създаването си със специален епизод, в който ще участва поп звездата Сабрина Карпентър.

Редактор: Дарина Методиева