НАТО възнамерява все повече да акцентира върху силата на ядрения си потенциал в бъдеще, за да може надеждно да възпира потенциалните противници. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в интервю за германския вестник „Велт ам Зонтаг“.

„Важно е да говорим повече с нашите общества за ядреното възпиране, за да разберем как то допринася за нашата споделена сигурност“, каза той.

Рюте смята, че в светлината на „опасната и лекомислена ядрена реторика“ гражданите на НАТО трябва да разберат, че „няма причина за паника“ и алиансът разполага с достатъчни възможности в тази област.

Белгия засече нови дронове над европейски институции в столицата

„Ядреното възпиране на НАТО е перфектната гаранция за нашата сигурност“, подчерта генералният секретар на алианса и добави, че то трябва да остане „достоверно, надеждно и ефективно“.

Той отбеляза също, че „ядрена война никога не може да бъде спечелена и никога да не бъде водена“.

Коментирайки годишното учение на Алианса за ядрено възпиране „Steadfast Noon“, проведено през октомври, Рюте заяви, че то „е изпратило ясен сигнал до всички противници, че НАТО може и ще защитава своите партньори от всички заплахи“.

Редактор: Габриела Павлова