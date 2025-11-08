Доналд Тръмп заяви, че Конгресът трябва да промени настоящата система за здравно осигуряване на страната и да насочи бюджетните средства за услуги директно към гражданите, а не към големите компании. В Truth Social американският лидер отново разкритикува програмата за здравно осигуряване, известна като „Обамакеър“ въведена при Барак Обама.

„Препоръчвам на републиканците в Сената стотиците милиарди долари, които в момента се насочват към застрахователни компании, изсмукващи пари, за да се спаси ужасната здравна система, предоставяна от „Обамакеър“, да бъдат дадени директно на хората, за да могат те сами да плащат за своето здравеопазване, което ще бъде много по-добро, и пак дори да им останат пари“, подчерта американският лидер. „С други думи, вземете (парите) от големите, лоши застрахователни компании, дайте ги на хората и унищожете най-лошата здравна система в света „Обамакеър“, добави Тръмп.

Неуспехът на демократите и републиканците в Сената да постигнат споразумение за разходите за здравеопазване е една от основните причини за шътдауна - частичното спиране на федералното правителство на САЩ. То започна в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране. Демократите и републиканците се обвиняват взаимно в провокиране на спирането на работата на правителството и удължаването му за политическа изгода.

Това вече се превърна в най-дългото в историята на САЩ спиране на работата на правителството, счупвайки рекорда, поставен през 2018-2019 г. по време на първия мандат на Тръмп. Това спиране, което започна в полунощ на 22 декември 2018 г., приключи на 35-ия ден или на 25 януари 2019 г.

Редактор: Емил Йорданов