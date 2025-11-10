Китаецът Юшен Ни постави нов рекорд в едно от най-екстремните изпитания за издръжливост в света - ултрамаратонът Antarctic Ice Ultra 2025 на Антарктида. Той пробяга 160-километровото трасе за 22 часа, 40 минути и 47 секунди. Неговото постижение надмина предишния рекорд от 23 часа 22 минути и 57 секунди, поставен през 2024 г. от Пол Джонсън и Роб Сембианте.

Състезанието Antarctic Ice Ultra е различно от традиционните маратони, които са с фиксирано разстояние от 42,2 км. Ултрамаратоните са дори още по-екстремни — обикновено пробегът им е 50 км, 80 км, 100 км и 160 км или повече, посочват запознати.

Победителят Юшен Ни — опитен бегач на дълги разстояния с повече от 500 маратона и ултрамаратона зад гърба си, поддържаше равномерно темпо през цялото състезание. И това стана при особено сурови условия - ясно небе и температура от около минус 15 градуса по Целзий през деня. През нощта живакът в термометрите падна до минус 30 градуса по Целзий, а студът, усилен от вятъра, се усещаше като минус 35 градуса.

Пунктовете за почивка, разположени на равни разстояния по трасето, осигуряваха топлина, храна, вода и място за възстановяване — жизненоважни условия в среда, където загубата на топлина може да стане смъртоносна за броени минути.

Редактор: Станимира Шикова