Днес в Русенският окръжен съд започва делото срещу 19-годишния шофьор, който през юли се вряза с колата си в заведение в Разград и прегази трима души.

На място загинаха мъже на възраст 64, 62 и 58 години. Младежът бе оставен под домашен арест, а леката мярка за неотклонение предизвика редица протести в Разград.

Внесен е обвинителен акт срещу 19-годишния шофьор, причинил катастрофата с три жертви в Разград

Съдебният процес бе преместен в друг апелативен район, тъй като всички съдии в Разград са си направили отвод.

Очаква се процесът да започне в 10 часа.

