Днес в Русенският окръжен съд започва делото срещу 19-годишния шофьор, който през юли се вряза с колата си в заведение в Разград и прегази трима души.
На място загинаха мъже на възраст 64, 62 и 58 години. Младежът бе оставен под домашен арест, а леката мярка за неотклонение предизвика редица протести в Разград.
Внесен е обвинителен акт срещу 19-годишния шофьор, причинил катастрофата с три жертви в Разград
Съдебният процес бе преместен в друг апелативен район, тъй като всички съдии в Разград са си направили отвод.
Очаква се процесът да започне в 10 часа.Редактор: Ивайла Митева
