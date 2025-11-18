Машинистите на влакове и работещите в гръцкия железопътен превозвач Hellenic Train ще се включат в общонационална 24-часова стачка.

Работещите твърдят, че решението за стачка е било необходимо поради „системно безразличие“ от страна на компанията към решаването на сериозни и дългогодишни проблеми, посочва още изданието.

Мащабна стачка парализира Гърция

Основните въпроси, поставени от синдикатите, са закъснения в маршрутите, проблеми с подвижния състав, липса на персонал и лоши условия на труд. В информацията се посочва също, че профсъюзите обръщат внимание на наличието на опасни условия на труд в някои локомотивни депа, липса на подходяща поддръжка на инфраструктурата и недостиг на ключови специалисти в някои области.

Подчертават също, че недостигът на персонал води до по-голямо натоварване на служителите с изтощителни графици, които, според синдикатите, застрашават безопасността на работещите и пътниците.

Редактор: Цветина Петкова