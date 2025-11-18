Статуя на Бриджит Джоунс беше официално открита на лондонския Лестър Скуеър. Култовата героиня се присъедини към пантеона от филмови образи, увековечени в туристическата атракция Scenes in the Square. Фигурата е първата, посветена на романтична комедия, а поводът е 25-годишнината от излизането на първия филм „Дневникът на Бриджит Джоунс“, съобщава BBC.

На церемонията присъства Рене Зелуегър – актрисата, превърнала Бриджит в световен феномен. Тя определи статуята като „очарователна“ и с усмивка добави, че според нея „Бриджит е доста по-симпатична от мен“. Зелуегър подчерта, че именно уязвимостта и човешките слабости на героинята са причината милиони хора да се разпознават в нея.

„Виждаме себе си в нейните борби. Тя ни позволява да бъдем истински, да приемем несъвършенствата си.“, допълни тя.

Авторката на поредицата Хелън Филдинг също присъства на събитието и не изключи възможността за още една книга или филм, въпреки че „Bridget Jones: Mad About the Boy“ беше обявен като последната част.

„Никога не казвай никога. Ако една история дойде при мен – истинска, интересна и нова – бих я написала,“ коментира тя. Филдинг призна, че някои елементи от оригиналния дневник вече не отговарят на духа на времето, но вярва, че честността и емоционалната автентичност на Бриджит ще продължат да говорят на нови поколения.

Въпреки смесените отзиви към най-новия филм, героинята продължава да привлича публика – доказателство е и най-силният боксофис старт за романтична комедия в Обединеното кралство и Ирландия. Присъствието на Бриджит Джоунс сред статуите на Мери Попинз, Батман, Хари Потър и Падингтън е още едно доказателство за трайното място на героинята в съвременната култура – място, което според Зелуегър героинята си е спечелила с честност, хумор и неподправена човечност.

Редактор: Ралица Атанасова