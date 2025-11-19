На полуостров Истрия ловците на трюфели се борят с климатичните промени, които застрашават най-редкия и скъп деликатес в света. Белият трюфел става все по-труден за откриване, а цената му достига до 7000 евро за килограм. Докато специално обучени кучета търсят скритото под земята „богатство“, природата вече поставя традицията под изпитание.

С настъпването на сезона на трюфелите търсачите на редкия деликатес изпълват горите на полуостров Истрия. Сред тях е и Ивана Карлич Бан - трето поколение ловец на трюфели. Заедно с брат си тя продължава семейната традиция, като техният магазин снабдява местните ресторанти с ценния продукт.

"Белите трюфели растат само четири месеца в годината – от септември до декември. Отнема средно около час да откриеш някой от тях, и то ако имаш наистина добре обучено куче", разказва тя.

Белият трюфел е най-редкият и съответно най-ценният от всички видове. Той расте под земята в симбиоза с определени дървета, като основните райони, в които се среща, са в Италия и Хърватия, и то само за няколко месеца годишно. Кучетата се обучават специално да надушват гъбата, дори когато е заровена на около метър под земята. "Обучението отнема поне година. Важно е животното да обича вкуса и мириса на трюфелите – това го мотивира да бъде по-добър ловец", твърди Ивана.

Предизвикателствата не свършват дотук. Ивана споделя, че според нея изменението на климата оказва сериозно влияние върху пазара на трюфели в Европа. "Сушите спират растежа им, а прекомерните валежи ги правят меки и податливи на гниене", заявява младата жена. Експерти обаче отбелязват, че през последните десетилетия реколтата е нараснала, тъй като се претърсват нови територии.

"През 50-те и 60-те години са се събирали между пет и седем тона годишно. С откриването на нови полета, включително извън Истрия, смятам, че днес реколтата достига поне 10 тона на година", твърди Дарко Музица, който е президент на Асоциацията на трюфелите на полуостров Истрия.

Белите трюфели не могат да бъдат култивирани, което ги прави толкова редки, че цената им достига от 6000 до 7000 евро за килограм.

