Продадоха за 12,1 милиона долара напълно функционална тоалетна от 18-каратово злато, която е дело на италианския художник авангардист Маурицио Кателан.

Аукционът беше организиран в Ню Йорк от "Сотбис". Тоалетната е наречена от автора си „Америка” и тежи 101,2 килограма. Тя е идентична с тази, която придоби световна слава, когато беше открадната при дързък обир от двореца „Бленъм" в Англия през 2019 г., припомнят запознати.

Търгът се проведе година след като творбата на Кателан „Комедиантът“ – банан, залепен за стена с тиксо, беше продадена за 6,2 милиона долара, отново от „Сотбис“.

Аукционната къща съобщи, че златната тоалетна е била купена от известна американска марка.

Редактор: Станимира Шикова