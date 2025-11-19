Кадър/Видео:"Ройтерс"
Творбата е била закупена от известна американска марка
Продадоха за 12,1 милиона долара напълно функционална тоалетна от 18-каратово злато, която е дело на италианския художник авангардист Маурицио Кателан.
Бананът, купен на търг за 6,2 млн. долара, беше изяден (ВИДЕО)
Аукционът беше организиран в Ню Йорк от "Сотбис". Тоалетната е наречена от автора си „Америка” и тежи 101,2 килограма. Тя е идентична с тази, която придоби световна слава, когато беше открадната при дързък обир от двореца „Бленъм" в Англия през 2019 г., припомнят запознати.
Емигрант в САЩ продал за 25 цента банана, залепен с тиксо
Търгът се проведе година след като творбата на Кателан „Комедиантът“ – банан, залепен за стена с тиксо, беше продадена за 6,2 милиона долара, отново от „Сотбис“.
Аукционната къща съобщи, че златната тоалетна е била купена от известна американска марка.
Разкриха подробности за кражбата на 18-каратовата златна тоалетна от двореца БленъмРедактор: Станимира Шикова
