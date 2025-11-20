Нападателят на „Интер“ Маями Лионел Меси бе обявен за най-добър играч на „Барселона“ на XXI век в анкета на каталунското спортно издание Sport.es. Директорът Жоан Веилс пътува до Маями, за да връчи трофея на 38-годишния аржентинец на тренировъчната база на настоящия му клуб.

Поради натоварен график Меси не успя да присъства на церемонията в Мадрид. След получаване на наградата беше показано видео на фенове на „Барселона“, които му благодарят за годините му в клуба и града.

Лионел Меси посети новия „Камп Ноу“ (СНИМКА)

„Истината е, че преживяхме много заедно - добри и лоши времена. Нормално е в толкова дълга кариера не всичко да върви гладко и да се налага да се издържат трудни моменти. Но това е моят дом, моето място, моите хора. Разбира се, ще се върна. Ще отида на стадиона като всеки друг фен, подкрепяйки отбора и клуба“, каза Меси.

Редактор: Цветина Петкова