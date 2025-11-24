Кадър/Видео:"Ройтерс"
Вярва се, че студената вода укрепва имунитета
Десетки ентусиати се изкъпаха в замръзнала река край Якутск, пробивайки дупка в дебелия лед. Градът е столица на Якутия - регион, обявен за едно от най-студените места на планетата.
Температурата от -30°C обаче явно не притесняваше къпещите се, които бяха част от клуб за моржуващи - хора,които обичат да плуват в ледени води.
Стотици се къпаха в ледените води на река Вълтава (ВИДЕО)
Якутск в разположен на 5 000 км източно от Москва върху вечната замръзналост на руския Далечен изток. Поднулевите температури там се отчитат от октомври до април и понякога падат под -60°C през зимата. През зимните месеци -30°C се смята за доста "висока" температура в Якутск.
При -50°C: Ентусиасти бягаха в леден маратон (ВИДЕО)
Къпането в ледени води, известно още като моржуване, е популярно в северните региони на Русия и в Азия. Мнозина вярват, че то е полезно за здравето. Според моржуващите студената вода укрепва имунитета и подобрява кръвообращението.Редактор: Станимира Шикова
