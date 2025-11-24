Намушката младеж в ж.к. „Студентски град“ в София, съобщиха за "Фокус" от МВР.

Инцидентът е станал пред голям магазин в столичния квартал тази събота след 22 ч.

По информация от разследването пострадалият е бил откаран в Окръжна болница в София с опасност за живота.

Издирват се извършителите, разследването за установяване на причините продължава.

