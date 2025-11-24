Снимка: iStock
Пострадалият е бил откаран в Окръжна болница с опасност за живота
Намушката младеж в ж.к. „Студентски град“ в София, съобщиха за "Фокус" от МВР.
Инцидентът е станал пред голям магазин в столичния квартал тази събота след 22 ч.
По информация от разследването пострадалият е бил откаран в Окръжна болница в София с опасност за живота.
Издирват се извършителите, разследването за установяване на причините продължава.Редактор: Цветина Петкова
Източник: "Фокус"
