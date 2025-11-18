33-годишен мъж от разградското село Мортагоново е задържан за опит за убийство на таксиметров шофьор, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът е получен около 2:40 часа на 15 ноември. На пътя близо до село Ушинци се придвижвал мъж и правил опити за спиране на преминаващи автомобили. Пристигналият полицейски екип установил 68-годишен мъж от село Радинград с прободни рани в областта на корема, гърдите и дясната предмишница.

Пострадалият успял да обясни, че около 1:30 часа същата нощ е извършвал таксиметрова услуга към Мортагоново и бил намушкан от клиента с нож. Той е транспортиран в болницата в Разград, където е настанен в интензивното отделение с опасност за живота.

При издирването е установен смятаният за извършител на деянието – мъж на 33 години, който се оказал с порезни рани в областта на китките на ръцете. След като му е оказана медицинска помощ и след освидетелстване от съдебен лекар, е задържан в сградата на Районното управление в Разград.

Таксиметровият автомобил е открит на територията на село Мортагоново. По случая се води разследване под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград.

Редактор: Цветина Петкова