Снимка: iStock
Новите стойности са на етап обществено обсъждане
Заради прехода към евро - промени в размера на командировъчните. От 1 януари, дневните при командировка с преспиване стават 22 евро - което е около 43 лева, или с 3 лева повече от наредбата в момента.
При командировките, които са само в рамките на деня, без преспиване, командировъчните ще станат 11 евро, което е с лев и петдесет повече от сега.
Правителството одобри двойното увеличение на командировъчните в страната
Новите стойности в момента са на етап обществено обсъждане.Редактор: Цветина Петкова
